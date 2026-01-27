Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Von der Sonne geblendet

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Greutstraße entstanden ist. Eine 68-Jährige war gegen neun Uhr mit ihrem Mercedes auf der Greutstraße unterwegs, wobei sie so von der Sonne geblendet wurde, dass sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Renault übersah. In der Folge krachte sie ungebremst ins Heck des Renault. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. (cw)

Meßstetten (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Schneematsch und überfrierende Nässe sind einem 20-jährigen Audi-Fahrer am Montagnachmittag auf der K7143 zum Verhängnis geworden. Der junge Fahrer war gegen 17.20 Uhr mit seinem Q3 auf der Kreisstraße von Meßstetten in Richtung Hossingen unterwegs, als er mit seinem Wagen zunächst ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachfolgend prallte der Wagen gegen zwei große Bäume und kippte auf die Seite. Dabei verfing sich der Fahrer so in den Sicherheitsgurten, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen, der nach derzeitigem Stand nur Prellung erlitten hatte, vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Audi, an dem ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 40.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell