Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlichen angegriffen; Vor Kontrolle geflüchtet; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Jugendlichen angegriffen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Holbeinstraße ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Ein 17-Jähriger war gegen 21.10 Uhr zu Fuß auf der Holbeinstraße in Richtung der Tankstelle in der Rommelsbacher Straße unterwegs. Als er auf Höhe des Spielplatzes war, kamen seinen Angaben zufolge vier unbekannte männliche Personen aus einer Nebenstraße heraus auf ihn zu, die ihn unvermittelt mit Schlägen und Tritten angegriffen haben sollen, wobei er auch zu Boden ging. Nach weiteren Tritten und Schlägen soll das Quartett dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Jugendliche ging nachfolgend nach Hause, von wo dann nachträglich Polizei und Rettungsdienst verständigt wurden. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 17-Jährigen anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Gestohlen wurde bei dem Angriff nichts. Von den Angreifern ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen maskiert gewesen sein soll. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 (cw)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

In äußerst rücksichtsloser und gefährlicher Art und Weise hat ein 24-Jähriger versucht, sich am frühen Dienstagmorgen einer Verkehrskontrolle in der Ulmer Straße beim Bahnhof Oberesslingen zu entziehen. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem silberfarbenen Citroen C1 mit Reutlinger Kennzeichen auf der Adenauerbrücke unterwegs und bog in die Ulmer Straße ein. Schon beim Zufahren auf die Kontrollstelle fiel auf, dass er ohne Licht fuhr. Beim Erreichen der Kontrollstelle wendete er unvermittelt und flüchtete weiterhin ohne Beleuchtung und mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den beiden Gegenfahrspuren in Richtung Innenstadt. Mindestes zwei ordnungsgemäß entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen und machten den Citroen-Fahrer durch Lichthupe auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Erst auf Höhe der Adenauerbrücke wechselte der 24-Jährige auf die korrekte Spur der Ulmer Straße und konnte letztendlich in einem Hinterhof in der Olgastraße noch am Steuer seines Wagens vorübergehend festgenommen werden. Da er merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen, denen der unbeleuchtete Citroen aufgefallen ist. Insbesondere werden aber die beiden Pkw-Lenker gesucht, die dem auf ihrer Spur entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen mussten. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3993-330. (cw)

Lenningen (ES): Ins Gleisbett gefahren

Aus dem Gleisbett musste ein Ford Fiesta am Montagmorgen am Bahnhof Unterlenningen gezogen werden. Der 62 Jahre alte Fahrer war gegen 5.10 Uhr auf der Bahnhofstraße in Unterlenningen unterwegs, um in die Kirchheimer Straße zu gelangen. Da sein Fahrweg durch einen querstehenden Lkw blockiert war, missachtete er das dortige Verkehrszeichen und fuhr trotz Verbot in den Verbindungsweg zwischen Bahnhofstraße und Eisenbahnstraße ein, um nach rechts in die Eisenbahnstraße zu gelangen. Allerdings verwechselte er das verschneite Gleisbett mit der parallel verlaufende Eisenbahnstraße und fuhr ins Gleisbett. Beim Versuch, selbstständig aus dem Gleisbett wieder herauszufahren, grub er sich so tief in den Schotter ein, dass er auf den Gleisen aufsaß. Ein Lokführer, der am Bahnhof Unterlenningen hielt, bemerkte das Fahrzeug und alarmierte den Fahrdienstleiter und die Notfallleitstelle. In der Folge musste der Bahnverkehr für mehrere Stunden eingestellt werden, bis der Ford wieder aus dem Gleisbett geborgen werden und die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Dettingen unter Teck (ES): Unfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW hat sich am Montagabend bei Dettingen unter Teck ereignet. Gegen 18.25 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines Volvo V60 die B465 in Fahrtrichtung Owen, als er auf Höhe der Einmündung zur K1250 die Fahrspur wechseln wollte. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den parallel zu ihm fahrenden Ford Focus eines 32-Jährigen und kollidierte seitlich mit diesem. Im Anschluss prallte der Volvo auf einen verkehrsbedingt stehenden Ford Fiesta einer 74-jährigen Fahrerin. Der Fiesta wurde durch den Unfall so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die linke Fahrspur war bis 19.40 Uhr gesperrt, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (md)

Balingen (ZAK): Streitigkeiten

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Balingen seit dem Montagabend gegen einen 49-Jährigen. Dieser ging gegen 18.15 Uhr zunächst verbal eine mehrköpfige Personengruppe in der Friedrichstraße an. Im Verlauf dieser Pöbeleien kam es dann auch zu Handgreiflichkeiten, die von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten beendet wurden. Nachdem sich der alkoholisierte 49-Jährige weiterhin aggressiv zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Er erhielt nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle einen Platzverweis, wurde auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Ernstlich verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Die Ermittlungen dauern an. (md)

Tübingen (TÜ): Linienbus contra Fußgängerin

In der Tübinger Innenstadt ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Bus und einer Fußgängerin gekommen. Gegen 08.45 Uhr befuhr ein Linienbus die Mühlstraße und wollte an der Kreuzung im Bereich des Lustnauer Tors nach rechts in die Doblerstraße abbiegen. Hierbei übersah der 58-jährige Busfahrer eine querende Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg ordnungsgemäß bei grünem Lichtzeichen benutzte. In der Folge touchierte der Bus die 31-Jährige mit seiner rechten vorderen Front. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision mit dem Bus abgewiesen, kam jedoch nicht zum Sturz. Dabei verspürte sie Schmerzen an der linken Körperhälfte. Vorsorglich wurde die zum jetzigen Stand leichtverletzte Frau mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, um ihre Verletzungen untersuchen zu lassen. (ar)

Albstadt (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall in Tailfingen verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Tailfingen verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr war eine 53 Jahre alte Frau mit einem Renault auf der Goethestraße unterwegs und verließ den Kreisverkehr mit der Neuweilerstraße an der ersten Ausfahrt. Dabei übersah sie einen 13-Jährigen, der die Neuweilerstraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg queren wollte. Der Junge wurde vom Auto touchiert und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Renault beträgt circa 1.000 Euro. (mr)

