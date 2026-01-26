Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des innerfamiliären versuchten Tötungsdeliktes

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 46-jährigen Mann der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seine Frau in einem innerfamiliären Streit in einer Wohnung Reichenbach gewürgt haben soll.

Am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine zunächst bewusstlose Frau von einem Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden war. Die Frau wurde nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Haus entdeckten die alarmierten Polizeibeamten auch den 46-jährigen, der zuvor offenbar versucht hatte, sich zu suizidieren. Er konnte reanimiert und nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in lebensbedrohlichem Zustand vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zum Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell