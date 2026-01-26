PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des innerfamiliären versuchten Tötungsdeliktes

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 46-jährigen Mann der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seine Frau in einem innerfamiliären Streit in einer Wohnung Reichenbach gewürgt haben soll.

Am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine zunächst bewusstlose Frau von einem Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden war. Die Frau wurde nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Haus entdeckten die alarmierten Polizeibeamten auch den 46-jährigen, der zuvor offenbar versucht hatte, sich zu suizidieren. Er konnte reanimiert und nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in lebensbedrohlichem Zustand vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zum Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:54

    POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände

    Reutlingen (ots) - Einbruch in Wohnhaus In ein Wohnhaus in der Wieslenstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Samstagnachmittag verschaffte sich ein Krimineller über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:05

    POL-RT: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Haft - Reutlingen

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Unter dem dringenden Verdacht des räuberischen Diebstahls ist am Donnerstagabend (22.01.2026) ein 33-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Dem Mann wird zur Last gelegt, während eines Diebstahls in einem Supermarkt in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren