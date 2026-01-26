Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle in der Nacht von Sonntag auf Montag und im beginnenden Berufsverkehr

Reutlingen (ots)

Landreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Der zum Teil erhebliche Schneefall hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Die Polizei musste in der Zeit von 17 Uhr bis sechs Uhr etwas mehr als 100 witterungsbedingte Unfälle in allen vier Landkreisen aufnehmen, wobei der Schwerpunkt im Kreis Esslingen lag. Glücklicherweise blieb es bis auf einen Verkehrsunfall ersten Erkenntnissen nach bei Blechschaden, der sich jedoch einer ersten Schätzung nach auf weit mehr als eine halbe Million Euro beläuft.

In Wannweil (RT) wurden am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, zwei Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt. Einer 20-jährigen Seat-Lenkerin war auf der Hauptstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse das Heck ihres Fahrzeugs ausgebrochen. Im Anschluss prallte ihr Wagen gegen den entgegenkommenden Volvo einer 58 Jahre alten Frau. Die Volvo-Fahrerin sowie ihre 24 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich hierbei leicht und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Auf der Champagnestraße beim Esslinger Stadtteil Pliensauvorstadt ereignete sich kurz vor 18 Uhr ein Unfall, zu dem vorsorglich der Rettungsdienst vor Ort kam. Ein 31-Jähriger war mit einem Fiat Doblo bergabwärts unterwegs und geriet hierbei ins Rutschen. Anschließend kollidierte er mit dem aufwärtsfahrenden VW Polo einer 23 Jahre alten Frau. Da sich in dem Fahrzeug des Unfallverursachers ein fünf Jahre altes Kind befand, fuhr eine Rettungswagen-Besatzung an die Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen nach war das Mädchen unverletzt geblieben.

Weiterhin musste die Polizei 17 im Schnee liegengebliebenen Verkehrsteilnehmern zu Hilfe eilen und die Fahrzeuge mit Hilfe von Abschleppunternehmen befreien.

Zudem war es am Landesflughafen Stuttgart aufgrund des heftigen Schneefalls zu Beeinträchtigungen im Flugbetrieb gekommen.

Zu Beginn des Berufsverkehrs ereigneten sich am Montagmorgen in der Zeit von sechs Uhr bis neun Uhr 16 weitere, witterungsbedingte Unfälle. Schwerpunkt war weiterhin der Kreis Esslingen.

Hierbei kam es kurz nach sechs Uhr auf der B 297 zwischen Nürtingen-Reudern und Kirchheim zu einem Frontalzusammenstoß mit zwei leicht verletzten Verkehrsteilnehmern. Ein in Richtung Nürtingen fahrender Lkw-Lenker war ins Rutschen geraten und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrer mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein VW Golf-Fahrer war gegen 6.40 Uhr mit seinem Wagen auf der B 27 auf der Aichtalbrücke in Fahrtrichtung Tübingen bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Hierbei krachte sein Wagen gegen die Mittel- und die rechtsseitigen Leitplanken. Der ersten Erkenntnissen nach leicht verletzte Mann wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach neun Uhr entspannte sich die Situation aufgrund steigender Temperaturen merklich und auf den mittlerweile geräumten Straßen ereigneten sich keine nennenswerten witterungsbedingten Unfälle mehr. (ms)

