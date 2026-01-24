Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbrüche; Arbeitsunfall; Zigarettenautomaten gesprengt

Reutlingen (ots)

Heiße Pfanne führte zu Feuerwehreinsatz

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Freitagabend im Königsträßle gekommen. Ein 32-jähriger Bewohner stellte gegen 18.40 Uhr in der Küche seiner Wohnung eine heiße Pfanne auf ein Plastikbrett und legte sich daraufhin schlafen. In der Folge entstand eine starke Rauchentwicklung, die einen Rauchmelder in der Wohnung auslöste. Anderen Bewohnern fiel der akustische Alarm auf, weshalb sie die Feuerwehr alarmierten, durch welche der 32-Jährige schließlich aus seiner Wohnung gerettet werden konnte. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Zu nennenswerten Sachschäden kam es nicht.

Reutlingen (RT): In Wohngebäude eingebrochen

In ein Wohngebäude eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend im Stadtteil Sondelfingen. Zwischen 17.30 Uhr und 22.50 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster unberechtigt Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Strohgäustraße. Mehrere Räume des Hauses wurden durchwühlt, wobei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nichts entwendet wurde. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gomadingen (RT): Bei Forstarbeiten verletzt

Schwere Verletzungen hat am Freitagmittag ein Arbeiter in einem Waldgebiet bei Dapfen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge zogen gegen zwölf Uhr mehrere Forstarbeiter einen gefällten Baum zu einer Verladestelle. Hierbei stürzte ein weiterer Baum um, wobei er einen der Arbeiter traf. Der 50-jährige Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben noch an der Unglücksstelle die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Münsingen (RT): Zigarettenautomat durch Explosion beschädigt

Durch das Zünden eines bislang unbekannten Sprengkörpers ist am frühen Samstagmorgen in der Straße Kegelgraben ein Zigarettenautomat stark beschädigt worden. Laut Zeugen machten sich drei dunkel gekleidete Jugendliche gegen 02.30 Uhr an dem Zigarettenautomaten zu schaffen und versuchten offenbar, durch das Zünden des Sprengkörpers an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Durch die Explosion wurde der Automat stark deformiert, an den Inhalt gelangten die Jugendlichen jedoch nicht. Sie flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wernau (ES): Wohnungseinbruch

Auf Schmuck abgesehen hatte es ein bislang unbekannter Täter, welcher sich zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Cäcilienstraße verschaffte. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte er zwischen 15.45 Uhr und 00.45 Uhr in die Erdgeschosswohnung und durchwühlte dort mehrere Räumlichkeiten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Durch Spezialisten der Kriminalpolizei erfolgte die Sicherung von Spuren am Tatort. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Altbach (ES): Automaten aufgebrochen

Mit Hilfe von Werkzeug ist ein bislang unbekannter Täter an den Inhalt von Geldkassetten mehrerer Warenautomaten gelangt, welche er am frühen Freitagmorgen in Altbach aufgebrochen hat. Wie erst am Freitagabend auffiel, machte sich der Unbekannte bereits gegen 01.30 Uhr an drei Automaten eines 24/7-Kiosks in der Bahnhofstraße zu schaffen. Der von ihm verursachte Schaden beträgt ersten Schätzungen zu Folge etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unterensingen (ES): Brand in Einfamilienhaus

Nach derzeitigen Schätzungen sind bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Mühlhaldenstraße am Freitagnachmittag mehrere hunderttausend Euro Sachschaden entstanden. Gegen 15.35 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund aus dem Gebäude dringenden Qualm alarmiert, ferner hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Offenbar war es zu einem Brand im Treppenhaus des derzeit unbewohnten Gebäudes gekommen. Verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Neckartailfingen (ES): Fahrzeugbrand auf Auffahrt zur Bundesstraße

Ein technischer Defekt dürfte der Auslöser für einen Fahrzeugbrand am Freitagnachmittag im Auffahrtsbereich der B 312 bei Neckartailfingen gewesen sein. Gegen 14.15 Uhr bemerkte die 28-jährige Fahrerin Rauch im Inneren ihres VW, hielt ihren Wagen sofort an und konnte Flammen im Motorbereich erkennen. Ein hinzugekommener Verkehrsteilnehmer startete die Brandbekämpfung bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, der Pkw musste abgeschleppt werden. (tr)

Weilheim an der Teck (ES): Einbruch

Unbekannte Täter sind am Freitag in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 19.15 Uhr in ein Wohnhaus im Hohenzollernweg eingebrochen. Nachdem sie sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesguts sind bislang noch unbekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort Spuren.

Filderstadt (ES): Zigarettenautomaten gesprengt

Einer Gruppe bestehend aus drei 14-Jährigen wird vorgeworfen, am Freitagabend in der Lindenstraße im Stadtteil Bernhausen einen Zigarettenautomaten gesprengt zu haben. Gegen 20.35 Uhr beschädigten die drei Jugendlichen nach derzeitigem Ermittlungsstand den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel vollständig. Durch umherfliegende Teile wurde unter anderem ein geparkter Pkw beschädigt. Nach der Tat flüchteten sie zunächst zu Fuß vom Tatort, konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei welcher neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den jeweiligen Erziehungsberechtigen übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Filderstadt (ES): Hoher Schaden nach Brand

Bei einem Brand im Außenbereich eines Einkaufszentrums in der Plieninger Straße am Freitagabend ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Gegen 18.40 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache im Außenbereich des Marktes gelagerte Waren in Brand, welche zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude und Auslösung der Brandmeldeanlage führten. Mehrere im Einkaufszentrum aufhältige Kunden verließen daraufhin das Gebäude und blieben unverletzt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, welche mit 13 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Aufgrund der Löschmaßnahmen war die Plieninger Straße im Bereich des Einkaufsmarktes bis gegen 21.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Einbrecher überrascht

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend bei einem Einbruch in ein Wohngebäude im Haldenweg von einem Bewohner überrascht worden. Gegen 19.00 Uhr kehrte dieser zu seinem Wohnhaus zurück, wobei ihm zwei maskierte Männer im Garten auffielen, welche, wie sich später herausstellte, ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet hatten. Die beiden Unbekannten, die maskiert und dunkel gekleidet waren sowie Sporttaschen mit sich führten, flüchteten zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Reutlinger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzung und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Noch ungeklärt ist die Ursache für einen Fahrzeugbrand, der sich am Freitagabend im Bussardweg ereignet hat. Gegen 19.20 Uhr teilten aufmerksame Anwohner mit, dass ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A3 in Flammen steht, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Diese konnte die Flammen löschen, aber nicht mehr verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Balingen (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

Ein noch unbekannter Täter ist am Freitag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr in ein Haus in der Straße Bruckrain eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über eine Tür auf der Gebäuderückseite Zutritt zum Haus. Im Innern betrat er auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Räume und öffnete Schränke und Schubladen. Anschließend gelang es dem Täter sich unerkannt zu entfernen. Ob Gegenstände entwenden wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell