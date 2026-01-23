PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Linsenhofen verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad kurz vor sieben Uhr die Theodor-Heuss-Straße, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:30

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung; Einbruch

    Reutlingen (ots) - Nürtingen (ES): Verkehrsunfall in Oberensingen In Oberensingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec den Gehweg der Stuttgarter Straße und wollte den Schloßweg queren, um danach wieder auf den Gehweg zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault eines 58-Jährigen, der auf dem ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 07:20

    POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier Metzingen

    Reutlingen (ots) - Metzingen: Polizeirat Timo Blankenhorn folgt Erstem Polizeihauptkommissar Martin Wurz Im Rahmen einer Feierstunde in den Räumlichkeiten der Feuerwehr in Metzingen hat Polizeipräsident Udo Vogel am Donnerstag, 22.01.2026, den Leiter des Polizeireviers Metzingen, Erster Polizeihauptkommissar Martin Wurz, nach über 41 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Polizeirat Timo ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 01:10

    POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Esslingen

    Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Nachtrag zu Pressemitteilung vom 22.01.2026, 17.13 Uhr Die seit Mittwoch, 21.01.2026, vermisste 17-Jährige konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen von einer Polizeistreife am Bahnhof Esslingen wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Matthias ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren