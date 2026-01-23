POL-RT: Verkehrsunfall
Reutlingen (ots)
Frickenhausen (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt
Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Linsenhofen verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad kurz vor sieben Uhr die Theodor-Heuss-Straße, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)
