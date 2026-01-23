POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Nürtingen (ES): Verkehrsunfall in Oberensingen In Oberensingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec den Gehweg der Stuttgarter Straße und wollte den Schloßweg queren, um danach wieder auf den Gehweg zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault eines 58-Jährigen, der auf dem ...

