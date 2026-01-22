PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kellerbrand

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (21.01.2026)ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr in dem Keller des Wohnhauses in der Salzastraße unter anderem eine Waschmaschine in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Keller bereits stark verraucht. Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete und entrauchte das Gebäude. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

