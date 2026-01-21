Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung an Büro der CDU

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Celle zur Sachbeschädigung an einem Büro der CDU gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte gegen 00:30 Uhr mehrere Steine gegen die Fensterscheiben des Büros im Hochparterre des Hauses am Südwall. Bei zwei der Scheiben wurde die Außenverglasung gebrochen, bei einer weiteren wurde das Fenster komplett beschädigt und ein Stein durchbrach die Scheibe. Außerdem sprühten die unbekannten Täter ein Graffiti-Schriftzug an die Hausfassade. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell