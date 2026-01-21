Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau bei Unfall auf der B 214 leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Morgen (20.01.2026) ist es auf der B 214 in Altencelle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36 Jahre alter Nissan-Fahrer gegen 09:10 Uhr die Lange Straße aus Bockelskamp kommend. An der Kreuzung der B 214 wollte er in Richtung Klein Ottenhaus weiterfahren. Hierbei übersah er eine 55-Jährige, die mit ihrem Skoda aus Richtung Celle kommend die B 214 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Skodafahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von zirka 3.500 Euro.

