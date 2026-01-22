Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Celle (ots)

Am gestrigen Mittwoch (21.01.2026) ist es im Celler Stadtteil Blumlage zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 05:20 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße "Peterskamp" und durchwühlten die Räume. Anschließend entfernten sie sich wieder in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

