Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Nachtrag zu Pressemitteilung vom 22.01.2026, 17.13 Uhr

Die seit Mittwoch, 21.01.2026, vermisste 17-Jährige konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen von einer Polizeistreife am Bahnhof Esslingen wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

