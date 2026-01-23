POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Esslingen

Reutlingen (ots) - Mit Gegenverkehr zusammengestoßen Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagmorgen erlitten. Eine 55-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Renault von der Ringelbachstraße nach links in die Peter-Rosegger-Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia einer 45 Jahre alten Frau. Diese zog sich leichte Verletzungen zu und ...

