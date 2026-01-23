POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Esslingen
Reutlingen (ots)
Esslingen (ES): Nachtrag zu Pressemitteilung vom 22.01.2026, 17.13 Uhr
Die seit Mittwoch, 21.01.2026, vermisste 17-Jährige konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen von einer Polizeistreife am Bahnhof Esslingen wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.
