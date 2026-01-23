Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung; Einbruch

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall in Oberensingen

In Oberensingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec den Gehweg der Stuttgarter Straße und wollte den Schloßweg queren, um danach wieder auf den Gehweg zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault eines 58-Jährigen, der auf dem Schloßweg unterwegs war. Beim Unfall zog sich der Radler ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 1.800 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchentwicklung in Kindergarten

Eine Rauchentwicklung hat im Kindergarten in Unteraichen am Donnerstagmittag für Aufregung gesorgt. Kurz nach 13 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte in den Birkacher Weg aus, nachdem der Brand eines Elektrokastens gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte der Rauch durch einen technischen Defekt an einer Sicherung im Schaltschrank verursacht worden sein. Alle Kinder sowie das Kita-Personal hatten das Gebäude bereits verlassen. Verletzt wurde durch den Rauch niemand. Zwei Erzieherinnen wurden durch den Rettungsdienst kurzzeitig behandelt, da sie wohl einen leichten Schock erlitten hatten. (mr)

Rottenburg (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver, das am Donnerstagabend auf der K 6920 zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 44-jährige BMW-Fahrerin gegen 18.20 Uhr auf der Kreisstraße von Hailfingen herkommend in Richtung Seebronn unterwegs. Auf Höhe des Schützenhauses setzte im Gegenverkehr ein unbekannter Pkw-Lenker zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an, worauf sich der BMW und der überholende Wagen seitlich streiften. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten in Richtung Hailfingen fort. Allein der Schaden am BMW dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 1.300 Euro belaufen. Zeugenhinweise zum Unfall oder zum Verursacher bzw. dessen Fahrzeug, das ebenso auf der linken Seite beschädigt sein dürfte, werden unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegengenommen. Insbesondere der auch noch unbekannte Lenker des überholten Pkw wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher unterwegs

In der Eichendorffstraße in Rottenburg ist am Donnerstag ein Einbrecher unterwegs gewesen. In der Zeit zwischen sechs Uhr und 18.30 Uhr hebelte ein Krimineller die Terrassentür eines Wohnhauses auf, betrat das Gebäude augenscheinlich jedoch nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Allerdings dürfte sich der angerichtete Sachschaden auf circa 1.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (mr)

Burladingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Autofahrer musste am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Senior war mit einem Opel gegen 14.20 Uhr auf der K 7161 von Ringingen herkommend in Richtung Burladingen unterwegs. Dabei fuhr der Wagen mehrere Meter über eine angrenzende Wiese und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug in der rund drei Meter hohen Böschung. In einem Acker kam der Opel auf den Rädern zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. (mr)

