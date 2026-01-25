Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brände; Zeugenaufruf nach Unfallflucht; Mann in psychischem Ausnahmezustand

Reutlingen (ots)

Hülben (RT): Einbruch

Im Laufe des Samstagnachmittags ist in ein Wohnhaus in der Hermann-Hesse-Straße in Hülben eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr drang der Täter gewaltsam durch ein Doppelfenster in das Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlte er zahlreiche Schränke und entwendete Bargeld. Das Polizeirevier Metzingen, unterstützt von Kriminaltechnikern, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Brand einer Gartenhütte

Noch unklar sind die Hintergründe, warum in Esslingen in der Nacht zum Sonntag eine Gartenhütte in der Kleingärtneranlage Beckenhau in Brand geraten ist. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch und Flammen, die von einer Gartenhütte ausgingen, und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Kräften zur Brandbekämpfung angerückt. Insgesamt dürfte Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstanden sein.

Kirchheim unter Teck / Altdorf (ES): Einbrüche in Wohnhäuser

Im Laufe des Samstags sind der Polizei zwei Einbrüche im Landkreis Esslingen gemeldet worden. Zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagvormittag 10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Jusistraße in Kirchheim unter Teck und durchsuchte das Inventar. Ob er hierbei Beute machte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim. Zwischen 13.30 Uhr und 20.15 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam über die Terrassentür in das Innere eines Wohnhauses im Langäckerweg in Altdorf ein. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlte er in den Räumlichkeiten zahlreiche Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck. Im Anschluss daran flüchtete er mit der erlangten Beute in unbekannte Richtung. In beiden Fällen wurden Experten der Spurensicherung hinzugezogen.

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet und weitergefahren (Zeugenaufruf)

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 312, auf Höhe der Anschlussstelle Neckartailfingen, ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Lkw-Lenker auf die B 312 in Richtung Reutlingen auf, ohne dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Stuttgart herannahenden Mercedes zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der vorfahrtsberechtigte 25-jährige Fahrer einer C-Klasse eine Gefahrenbremsung durchführen. Dies erkannten eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 33-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhren nacheinander auf die C-Klasse auf. Bei den beiden Zusammenstößen wurden der 25-Jährige, seine 51-jährige Mitfahrerin, sowie ein 8-jähriges Mädchen in der auffahrenden Mercedes V-Klasse leicht verletzt. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro entstanden. Der Fahrer des Lkw setzte derweil seine Fahrt auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen fort. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Verkehrsunfallermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 3990-330 um Hinweise zum Verkehrsunfall und insbesondere zum flüchtenden Lastkraftwagen.

Kusterdingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Jahnstraße eingebrochen. Gegen 19 Uhr teilte ein Bewohner mit, dass bei ihm eingebrochen wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folgen waren die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam ins Objekt gelangt. Nachdem sie diverse Behältnisse geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht hatten, verließen sie das Haus und flüchteten. Noch ist nicht bekannt, ob die Diebe Beute gemacht haben. Das Polizeirevier Tübingen hat zusammen mit der Spurensicherung der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Kaminbrand im Einfamilienhaus

Der Brand eines Kamins hat am Samstagmorgen den Einsatz der Feuerwehr, Polizei und des Schornsteinfegers erforderlich gemacht. Gegen 11.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Hoher Markstein im Ortsteil Kiebingen aus, nachdem Flammen aus dem Schornstein eines Wohnhauses gemeldet wurden. Der zunächst angenommene Gebäudebrand bestätigte sich vor Ort nicht, sodass unter Aufsicht des Schornsteinfegers und den angerückten 32 Einsatzkräften der Feuerwehr der Kamin kontrolliert abgebrannt wurde. Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte durch das Brandgeschehen kein Sachschaden entstanden sein.

Mössingen (TÜ): Nach Bedrohung von Polizeibeamten in Fachklinik eingeliefert

Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Samstagabend von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen verständigt, weil aus einer Wohnung in der Rostocker Straße, in der sich nach Angaben des Anrufers auch ein Hund befand, ruhestörender Lärm nach außen drang. Zunächst scheiterten mehrere Versuche der Beamten zur Kontaktaufnahme an der Wohnung, aus der weiterhin laute Musik nach außen drang. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann sich schließlich unvermittelt mit einer augenscheinlich scharfen Schusswaffe nach draußen auf die Beamten zubewegt haben, wonach ein Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch machte, hierbei jedoch den Mann verfehlte. Der 40-Jährige konnte nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden, hierbei trugen sowohl der Mann als auch drei Beamte durch den Reizstoff leichte Augenreizungen davon. Der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende 40-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Wie sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich bei der sichergestellten Waffe um eine Schreckschusswaffe, weiterhin wurde ein Messer am Körper des Mannes gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (tr)

Meßstetten / Geislingen (ZAK): Einbrüche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich im Zollernalbkreis zwei Einbrüche ereignet. Am Samstagnachmittag beobachteten Zeugen, wie zwei Täter in der Unterdorfstraße in Meßstetten in ein Einfamilienhaus eindrangen. Als der Hund des Bewohners anschlug, ergriffen die beiden Täter unerkannt die Flucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt. In der Nacht zum Sonntag zwischen 1.00 bis 1.10 Uhr gelangte ein Einbrecher über ein gekipptes Kellerfenster in den Wohnbereich eines Aussiedlerhofes in Geislingen und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei wurde der Täter von dem Bewohner des Hauses ertappt, woraufhin er ohne Beute zu machen flüchtete. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell