Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Wieslenstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Samstagnachmittag verschaffte sich ein Krimineller über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Pfullingen (RT): Schmuck und Bargeld gestohlen (Zeugenaufruf)

Gleich in zwei Wohnung sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Sonntag, 14 Uhr und 17.30 Uhr, drangen Kriminelle auf noch ungeklärte Art und Weise in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohe Straße ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel ihnen dabei Schmuck und Bargeld in die Hände. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf drei unbekannte Frauen, die im Tatzeitraum in der Hohe Straße aufgefallen sind und als sie von Nachbarn angesprochen wurden, sich in Richtung Klosterstraße entfernt hätten. Zwei Frauen wurden als etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit langen, schwarzen Haaren und von dunklem Teint beschrieben. Eine soll etwa 18 Jahre alt, etwa 160 cm groß gewesen sein und ein schmales Gesicht gehabt haben. Sie war dunkel gekleidet. Alle drei sollen mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Noch während den laufenden Ermittlungen wurde ein weiterer Einbruch in eine Wohnung im nebenan gelegenen Mehrfamilienhaus gemeldet. Zwei unbekannte Frauen hatte sich gegen 16.45 Uhr auf ebenfalls noch nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung verschafft. Dabei trafen sie auf den bettlägerigen Bewohner und gaben sich als Pflegekräfte aus. Während eine Frau den Bewohner ablenkte, durchsuchte die andere in den Nebenräumen die Schränke und Schubladen. Auch hier machten sich die Frauen anschließen mit Schmuck aus dem Staub. In beiden Fällen dürfte es sich um die gleichen Personen gehandelt haben. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Hülben (RT): Schmuck gestohlen

Ein Wohnhaus in der Mörikestraße ist am Samstag ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Unbekannte verschaffte sich in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr Zutritt zum Gebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle unter anderem Schmuck. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang zum Einbruch in der Hermann-Hesse-Straße (siehe Pressemitteilung vom 25.01.2026 / 12.32 Uhr). (mr)

Bad Urach (RT): Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Sonntagnachmittag auf der L 249 gekommen. Die 57-jährige Fahrerin eines VW befuhr kurz vor 13 Uhr die Sirchinger Straße in Richtung Bad Urach. Dabei kam sie aus noch ungeklärter Ursache circa einen Kilometer vor der Ortseinfahrt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Skoda-Lenker. Beide Personen zogen sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens der Fahrzeuge wurde der Streckenabschnitt der L 249 für zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (ar)

Engstingen-Kohlstetten (RT): Schwelbrand in Wohnhaus

Ersten Ermittlungen nach hat ein technischer Defekt an einer Pelletheizung am Sonntagvormittag zu einem Schwelbrand in einem Wohnhaus in Kohlstetten geführt. Gegen 11.45 Uhr war es in dem Gebäude im Fichtenweg zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, worauf der Bewohner die Feuerwehr verständigte. Der Mann konnte sich im Anschluss selbstständig über ein derzeit an der Fassade angebrachtes Gerüst retten. Sein Hund musste von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoss befreit werden. Der Bewohner und sein Tier blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Zu offenen Flammen war es nicht gekommen. Das Haus war jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 100.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot von 74 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen ausgerückt. Die Polizei befand sich mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. (ms)

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand in Bernhausen

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen, gegen 6.10 Uhr, in die Echterdinger Straße nach Bernhausen ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund eines technischen Defekts an einem Kia ein Brand ausgebrochen. Im Zuge der Löschmaßnahmen musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Am Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro entstanden sein. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand in Kindergarten

Zum Brand in einem Schrank sind am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte zu einem Kindergarten in Derendingen ausgerückt. Gegen 14.30 Uhr feierte eine Kirchengemeinde einen Gottesdienst in dem Kindergarten in der Heinlenstraße, als die Rauchmelder anschlugen. Die Besucher bemerkten anschließend Flammen in einem Schrank, die sie noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr selbst löschen konnten. Der ebenfalls ausgerückte Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um die Gottesdienstteilnehmer. Es wurde ersten Erkenntnissen nach niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.000 Euro. Möglicherweise könnte eine Kerze in dem Schrank den Brand ausgelöst haben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (ms)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Heckenbrand

Am Sonntagnachmittag ist es zu einem kleineren Brand einer Thuja-Hecke in der Albrecht-Wirt-Straße gekommen. Ein Zeuge bemerkte gegen 16.15 Uhr aus seiner Wohnung den Brand und informierte die Rettungskräfte. Aus noch ungeklärter Ursache brannte der obere Teil der Hecke und konnte durch den Anwohner selbstständig gelöscht werden. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, führte Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Es entstand hierbei lediglich geringer Sachschaden. (ar)

Ammerbuch (TÜ): Unfall mit Überschlag

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Sonntagabend auf Höhe der Ortschaft Breitenholz ereignet. Der 31-jährige Fahrer eines VW befuhr kurz vor 22 Uhr die B 296 in Richtung Herrenberg. Mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse kam der VW-Lenker von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Hierbei beschädigte er ferner zwei Verkehrszeichen. Der 31-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und den beiden beschädigten Verkehrszeichen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Streckenabschnitt der B 296 zwischen den beiden Abzweigungen nach Breitenholz wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens des Fahrzeugs für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. (ar)

Balingen (ZAK): Einbrecher in Weilstetten unterwegs

In Weilstetten hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, sieben Uhr, hebelte der Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in der Tieringer Straße auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde von dem Kriminellen jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): Einbruch in Golfclub

Auf einen Golfclub in der Straße Hagelwasen hatte es ein bislang unbekannter Täter im Verlauf des Sonntagabends abgesehen. Gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass die Alarmanlage an der Örtlichkeit in Betreib sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich der Täter zunächst gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft und diese im Anschluss durchsucht hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Tablet entwendet. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (md)

