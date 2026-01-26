Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub; Verkehrsunfall; Müllwagen beschädigt

Reutlingen (ots)

Esslingen-Zollberg (ES): Raubüberfall (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in der Taifelbergstraße im Bereich des Schulzentrums ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizei Esslingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 36-Jähriger gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend über eine Dating-App mit einem Unbekannten zu einem Treffen am Schulzentrum verabredet. Nach einem kurzen Gespräch gingen die beiden gemeinsam in die Taifelbergstraße, wo plötzlich drei maskierte Männer hinzukamen, die den 36-Jährigen mit Faustschlägen heftig angriffen, zu Boden brachten und auch dort weiter auf ihn einschlugen. In der Folge fesselten sie ihr Opfer und führt den 36-Jährigen auf ein kleines Gartengrundstück in der Nähe. Dort bedrohten sie den Mann mit einem Messer, zwangen ihn zur Herausgabe seiner Kontodaten und Handy-Pin und raubten seine Geldbörse, sein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der 36-Jährige musste in der Folge vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Da der Vorfall erst später der Polizei angezeigt wurde, verliefen die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos. Der Unbekannte, der das Treffen vereinbart hatte, wird von heller Hautfarbe, eher klein und mit schwarzem Kinn- und Wangenbart beschrieben. Er hatte schwarze, längere Haare, die aufgrund seiner getragenen Schirmmütze nach hinten gekämmt waren. Er trug schwarze Schuhe und eine rote Jacke. Die drei Angreifer werden als männlich, schwarz bekleidet und mit schwarzen Hauben mit Augenaussparung maskiert beschrieben. Sie trugen schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Bisingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein leicht Verletzter und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Bisingen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Gegen 1.10 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines Audi A6 die B27 in Fahrtrichtung Balingen, als er vermutlich aus Unaufmerksamkeit allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte, bevor er zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Audi, welcher nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (md)

Hechingen (ZAK): Müllwagen beschädigt

Schwer beschädigt wurde ein kommunales Entsorgungsfahrzeug am Montagmorgen in Hechingen. Der Fahrer war gegen acht Uhr in der Turmstraße unterwegs und hatte dort, wie auch bei mehreren Stationen zuvor, Müllsäcke aufgeladen, als es nach rund hundert Metern Fahrt nach der letzten Befüllung im Inneren des Müllbehälters zu einer Explosion kam. Dabei wurde nach derzeitigem Stand nicht nur das Entsorgungsfahrzeug erheblich beschädigt, sondern es gingen auch an zwei umliegenden Gebäuden Scheiben zu Bruch. Der 31 Jahre alte Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, blieb derzeitigen Erkenntnissen zufolge aber unverletzt. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern und Spezialisten des Landeskriminalamtes die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen, die ersten Hinweisen zufolge möglicherweise auf eine unsachgemäße Entsorgung einer Gaskartusche hindeuten könnten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell