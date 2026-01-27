Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des innerfamiliären versuchten Tötungsdeliktes

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES): Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.01.2026 / 16.08 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Der 46-jährige Mann, der am Sonntagabend seine Frau bei einem innerfamiliären Streit in der gemeinsamen Wohnung in Reichenbach gewürgt haben soll und der nach einem nachfolgenden Suizidversuch reanimiert werden konnte, ist in der Nacht zum Dienstag im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

