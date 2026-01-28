Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Einbruch; Brände; Diebstahlsdelikt; Tätlicher Angriff; Bergungseinsatz

Reutlingen (ots)

In handfesten Streit geraten

An den Listplatz sind mehrere Streifenwagenbesatzungen am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ausgerückt. Dort war es den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen zwei 22 und 26 Jahre alten Männern und einer noch unbekannten Anzahl an Kontrahenten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf soll mindestens ein Unbekannter mit einem Gürtel zugeschlagen haben. Bei dem handfesten Streit ging auch die Scheibe eines dortigen Wettbüros zu Bruch. Die bei der Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen des 22- sowie des 26-Jährigen wurden nachfolgend im Krankenhaus versorgt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zu den unbekannten Kontrahenten dauern an. (mr)

Münsingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen dem Ortsteil Böttingen und Münsingen ereignet. Der 30-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr kurz nach zwei Uhr die L 230 von Böttingen kommend in Richtung der Einmündung in die B 465. Auf Höhe der Abzweigung zur Parksiedlung kam der Peugeot-Lenker offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei schleuderte der Pkw über die Einmündung hinweg, beschädigte ein Verkehrszeichen, drehte sich um 90 Grad und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot bis zur Fahrzeugmitte eingedrückt. Der 30-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Streckenabschnitt der L 230 wurde auf Höhe der Abzweigung zur Parksiedlung für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens des Fahrzeuges zunächst für knapp eine Stunde voll, und in der Folge für circa eine Stunde halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. (ar)

Gomadingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Eine Autofahrerin hat sich am Dienstagmittag mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die 81-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr die L 247 bei Grafeneck, als sie in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenfahrspur geriet. Beim Gegenlenken kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in der Böschung. Auf der Seite blieb der Toyota schließlich liegen. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. (mr)

Eningen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Eninger Bruckbergstraße ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. In der Zeit zwischen sieben Uhr und 19 Uhr gelangten ein oder mehrere Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Anschließend wurde das Mobiliar nach Wertsachen durchstöbert. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Frickenhausen (ES): Unfall mit fünf Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen hat sich am Dienstagvormittag in Frickenhausen ereignet. Ein 56-Jähriger war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Audi auf der Maybachstraße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er hierbei mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte zwei Mercedes. Anschließend kollidierte er mit einem Seat, der gegen einen Baum geschleudert wurde. Im Anschluss touchierte der Audi noch mit einen entgegenkommenden Mazda. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Sein Audi und der Seat mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (ms)

Bempflingen (ES): Hochbeet in Brand geraten

Ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro ist beim Brand eines Hochbeets am frühen Mittwochmorgen in Kleinbettlingen entstanden. Kurz nach 5.30 Uhr wurde das Feuer auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Grafenberger Straße gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden an dem Gebäude verhindert werden. Ersten Ermittlungen nach könnte möglicherweise eine Zigarettenkippe den Brand verursacht haben. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Handfester Streit in Einkaufsmarkt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 31 und 26 Jahre alten Männern ist es am Dienstagnachmittag im Vorraum eines Einkaufsmarkts in der Alleenstraße gekommen. Kurz vor 16 Uhr eskalierten zunächst verbale Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, die in der Folge aufeinander eingeschlagen haben sollen. Dabei wurden beide Männer verletzt. Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung noch ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge waren der Auseinandersetzung verbale Streitigkeiten im Straßenverkehr zwischen den Kontrahenten vorangegangen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung. (mr)

Deizisau (ES): Unfall beim Abbiegen

Zur Kollision zweier Autos ist es am Dienstagmittag in der Esslinger Straße gekommen. Gegen 12.50 Uhr wollte ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf Höhe von Gebäude Nr. 20 links abbiegen und übersah hierbei offenbar den entgegenkommenden Hyundai eines 47-Jährigen. Beim heftigen Zusammenstoß wurden beide Männer sowie eine 37 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Zeugen zu Körperverletzungsdelikt gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt, das sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagmittag im Bereich Kolbstraße / Schöllkopfstraße ereignet hat und nachträglich zur Anzeige gebracht wurde. Dort sollen drei Minderjährige gegen 12.30 Uhr zwei ungefähr Gleichaltrige auf den Boden geworfen und auf diese eingeschlagen und eingetreten haben. Erst als ein noch unbekannter Autofahrer anhielt und zusammen mit seinem Mitfahrer eingriff, ließ das Trio von den Geschädigten ab und flüchtete. Der Junge und das Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegengenommen. Insbesondere die beiden unbekannten Helfer, die in einem dunklen Mittelklassewagen unterwegs waren, werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Opferstöcke aus Kirche entwendet (Zeugenaufruf)

Zwei Opferstöcke sind zu Beginn der Woche aus einer Kirche in der Tübinger Frischlinstraße entwendet worden. In der Zeit von Montag, elf Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, entwendete ein Täter auf noch unbekannte Art und Weise zwei metallene Opferstöcke, die im Vorraum des Gotteshauses auf betonierten Pfeilern montiert waren. Sie konnten auf dem Gelände eines Spielplatzes gegenüber der Kirche aufgefunden werden. Die Opferstöcke waren aufgebrochen und leergeräumt. Über die Höhe des sich darin befindlichen Geldes liegen keine Erkenntnisse vor. Sie wurden zuletzt am Sonntag geleert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung muss sich ein 33-Jähriger verantworten, der am Mittwochmorgen in der Scherrgasse randaliert hat. Gegen 4.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann in einem Mehrfamilienhaus herumschrie und Gegenstände aus dem Fenster warf. Beim Eintreffen vor Ort trafen die Polizeibeamten vor dem Haus auf den 33-Jährigen, der den heranfahrenden Streifenwagen sofort mit Flaschen bewarf und eine Seitenscheibe des Dienstfahrzeugs mit einer Flasche zertrümmerte. Auch ein weiterer hinzukommender Streifenwagen wurde mit Flaschen beworfen, wohl aber nicht getroffen. Bei der nachfolgenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, trat und schlug nach den Polizeibeamten, bis er letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Wie sich herausstellte hatte der alkoholisiert 33-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, eigenen Angaben zufolge zuvor nicht nur Alkohol, sondern auch Betäubungsmittel konsumiert. Nachfolgend hatte er mit einem Beil in dem Haus mehrere Einrichtungsgegenstände zertrümmert, bevor er auf der Straße weiter randalierte. Der aggressive Mann, der sich weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde nach einer ambulanten Versorgung seiner dabei erlittenen Blessuren in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Zur Höhe der angerichteten Sachschäden im Wohnhaus und an den Dienstfahrzeugen liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand mussten am Dienstagabend die Rettungskräfte in die Ebinger Sonnenstraße ausrücken. Ersten Ermittlungen nach hatte sich gegen 19.45 Uhr Fett in einer Bratpfanne auf dem versehentlich angelassenen Herd entzündet. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr gelang es einem Bewohner mit einer Decke die Flammen einzudämmen, sodass der Brand sich nicht weiter ausdehnte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich zudem die Familie ins Freie begeben und blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sie wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 10.000 Euro. Das Haus blieb weiterhin bewohnbar. (ms)

Hechingen (ZAK): LKW drohte umzukippen

Das Umkippen eines LKW konnte am Dienstagabend durch einen aufwendigen Bergungseinsatz in Hechingen verhindert werden. Gegen 16.30 Uhr wurden an einer Baustelle in der Schillerstraße Steine von einem LKW-Anhänger abgeladen. Während dieses Vorgangs sank der Anhänger in das Erdreich ab, sodass der Anhänger samt LKW umzukippen drohte. Mittels eines Baggers und im weiteren Verlauf durch den Einsatz eines Krans konnte das Umkippen verhindert und der Anhänger vorsichtig entladen werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde bis 20.50 Uhr die Straße gesperrt und die Stromleitungen in diesem Bereich vom Netz genommen. Das Polizeirevier Hechingen hat die weiteren Ermittlungen, auch zur Höhe eines eventuell entstandenen Sachschadens, aufgenommen. (md)

