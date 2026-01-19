Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (17.01.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Flurstraße. Der unbekannte Täter beschädigte den rechten Außenspiegel des grauen Chevrolets. Der Sachschaden liegt bei circa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell