POL-RT: Graffiti-Sprayer; Verkehrsunfälle; Brände; Auseinandersetzung

Sprayer ertappt

Ein Graffiti-Sprayer ist am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei dingfest gemacht worden. Eine Streifenwagenbesatzung war kurz nach drei Uhr in der Gutenbergstraße unterwegs, als den Beamten ein junger Mann in einer Unterführung auffiel. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unmittelbar davor die Mauer der Brücke angesprüht hatte. Der alkoholisierte 23-Jährige wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. (tr)

Reutlingen (RT): Unfall in der Gönninger Steige

Den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge der Auslöser für einen Unfall am Donnerstag in der Gönninger Steige. Gegen 1.20 Uhr fuhr der Lenker eines VW Tiguan von Genkingen herkommend in Richtung Gönningen und kam in einer Kehre alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Wagen eine Kurvenwarntafel beschädigt hatte, geriet er in Schieflage und kippte letztendlich auf die Seite. Der 27-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde abgeschleppt, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (tr)

Reutlingen (RT): Kollision beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Mittwochnachmittag in Gönningen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 16.20 Uhr war eine 55 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Bronnweiler Straße von Sonnenbühl herkommend unterwegs und wollte dieser an der Einmündung der Matheus-Wagner-Straße weiter nach links folgen. Hierbei missachtete sie den derzeitigen Ermittlungen zufolge den Vorrang eines aus der Matheus-Wagner-Straße kommenden Audi, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde. Beide Personen hatten an der Ampelanlage Grün. Bei der Kollision erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit schätzungsweise 18.000 Euro an. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Kleinbrand in Tiefgarage

In die Tiefgarage des Rathauses am Rathausplatz sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 17.15 Uhr, gerufen worden. Dort hatten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei unbekannte Kinder ein Hinweisschild sowie Verpackungsmaterial angezündet und waren anschließend davongerannt. Eine Mitarbeiterin der Gemeinde löschte das schmorende Plastikschild mit einem Feuerlöscher. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. (mr)

Ostfildern-Kemnat (ES): Brand in Wohnhaus

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus sind die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagmorgen in die Panoramastraße gerufen worden. Gegen 3.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte ein im Hausflur des Wohnhauses abgestellter Kinderwagen und möglicherweise auch dort gelagerte Campingstühle aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten sein. Die Flammen griffen in der Folge auch auf Türen und Türrahmen über, konnte aber von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Eine Person musste von der Feuerwehr mit der Leiter aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Alle anderen konnten das Gebäude selbst verlassen und wurden vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und acht Rettungskräften vor Ort war, betreut. Acht Bewohner erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sie konnten aber vor Ort ambulant behandelt werden, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig war. Das Gebäude ist durch den Rauchgasniederschlag derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadtverwaltung anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Brand mehrerer Mülltonnen (Zeugenaufruf)

Zu einer Serie von Mülleimerbränden ist es in der Nacht zum Donnerstag in der Esslinger Innenstadt gekommen. Innerhalb kurzer Zeit, zwischen 00.12 Uhr und 00.44 Uhr, brannte es an vier Stellen und es entstand erheblicher Sachschaden. In der Neckarstraße wurden bei Gebäude 57 zwei Mülltonnen unter einem Balkon auf bislang unbekannte Weise in Brand gesteckt. Hierbei wurde neben den Müllbehältern auch die Kunststoffverkleidung des Balkons beschädigt. In der Straße Im Heppächer griff das Feuer einer in Brand gesetzten Mülltonne auf die Fassade sowie das Holzgebälk des Fachwerks des Gebäudes 3 über. Durch den Brand einer Mülltonne bei Gebäude 15 in der Ulmer Straße wurden durch die Hitze noch zwei daneben geparkte Fahrzeuge, ein VW Golf sowie ein Opel Corsa, in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Rauchentwicklung einer brennenden Mülltonne in der Schelztorstraße bei Gebäude 20 wurde ebenfalls die Fassade des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Brände konnten von der Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, rasch gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik an die Brandorte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend auf dem Esslinger Bahnhofplatz gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache schlugen gegen 21.30 Uhr ein 28-Jähriger sowie ein 38 Jahre alter Mann aufeinander ein. Hierbei zog sich der ältere Kontrahent so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der 28-Jährige konnte vor Ort versorgt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Gründen der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Frontal mit Baum kollidiert

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der 52-jährige Mercedes-Lenker gegen 14.20 Uhr auf der Sielminger Straße von Stetten herkommend unterwegs, als das Fahrzeug laut Zeugenangaben zunächst gegen den rechten Bordstein geriet. Im weiteren Verlauf querte der Mercedes die Gegenfahrspur in den Straßengraben und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Herbeieilende Zeugen leisteten Erste Hilfe. Nachfolgend musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mercedes, an dem sich der Schaden auf circa 9.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und prüft dabei auch eine mögliche medizinische Ursache. (mr)

