Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Polizei Pirmasens (ots)

Am 17.01.2026, gegen 05:00 Uhr, wurde in der Turnstraße in Pirmasens eine 38-jährige Frau, die dort mit einem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen war. Sie räumte den Konsum von Amphetamin ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell