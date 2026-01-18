PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Polizei Pirmasens (ots)

Am 17.01.2026, gegen 05:00 Uhr, wurde in der Turnstraße in Pirmasens eine 38-jährige Frau, die dort mit einem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen war. Sie räumte den Konsum von Amphetamin ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 14:03

    POL-PDPS: Pirmasens - Trunkenheitsfahrt und mögliche Unfallflucht

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 15.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine mögliche Unfallflucht in der Straße Am Kiesweg in Pirmasens telefonisch informiert. Das flüchtige Fahrzeug konnte von der Streife kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung konnten allerdings zunächst an beiden Fahrzeugen keine Unfallschäden festgestellt werden. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:00

    POL-PDPS: 23-Jähriger löst großangelegte Suchaktion im Blümelstal aus

    Pirmasens (ots) - Randale eines Mannes im Pirmasenser Stadtteil Gersbach führten in den frühen Morgenstunden (16.01.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Der alkoholisierte Verantwortliche suchte gegen 3 Uhr zunächst die Wohnung seiner Freundin in der Windsberger Straße auf. Aufgrund seiner erheblichen Berauschung ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:36

    POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Donnerstag (15.01.2026) in der Erlenbrunner Straße ereignet hat. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw kurz vor 9 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine unangenehme Entdeckung machen: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren