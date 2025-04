Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksamer Zeuge erwischt Fahrraddiebe - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge Sonntagnacht (06.04., 23:40 Uhr) zwei Fahrraddiebe in der Straße Auf der Horst erwischt hat, befindet sich nun ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Der Zeuge beobachtete in der Nacht zufällig zwei Männer, die aus einem Fahrzeug stiegen und am Straßenrand geparkte Fahrräder ins Visier nahmen. Eines der Räder trugen die Männer in den Transporter. Daraufhin fuhren sie über die Stolbergstraße in Richtung Piusallee und hielten erneut an. Als sie den Zeugen sahen, fuhren sie in Richtung Bohlweg.

Als die alarmierte Polizei den Wagen im Verlauf der Fahndung entdeckte, versuchten die beiden Männer zunächst zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten jedoch sowohl den 32-jährigen Fahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit als auch den 17-jährigen Beifahrer stoppen. Sie beschlagnahmten das Fahrzeug und die Beute und nahmen die beiden zur Sachverhaltsklärung in Gewahrsam. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Fahrzeuges zwei offene Haftbefehle hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an. Ihn sowie den 17-jährigen Beifahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

