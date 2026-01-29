Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erheblicher Sachschaden bei Unfall mit zwei Linienbussen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Erheblicher Sachschaden bei Unfall mit zwei Linienbussen

Drei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der L 1150 zwischen Oberesslingen und Baltmannsweiler ereignet hat. Gegen 0 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Linienbus die L 1150 in Fahrtrichtung Baltmannsweiler. Ein 60-Jähriger Mercedes-Fahrer fuhr hinter dem Linienbus und setzte aus bislang unklarer Ursache zum Überholen an. Während des Überholvorgangs kam dem Mercedes-Fahrer ein weiterer Linienbus eines 35-Jährigen entgegen, welcher in Fahrtrichtung Esslingen fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers der Fahrzeuglenker konnte die Kollision zwischen dem Mercedes und dem entgegenkommenden Linienbus nicht mehr verhindert werden. Der 59-Jährige versuchte ebenfalls noch, auszuweichen und lenkte hierbei seinen Bus in den Grünstreifen, wobei er in einem Graben zum Stillstand kam. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Der 35-jährige Busfahrer sowie der 60-jährige Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst, welcher mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Kliniken verbracht werden. Der 59-jährige Busfahrer erlitt einen Schock, verblieb nach einer medizinischen Erstbehandlung jedoch vor Ort. Die insgesamt 13 Fahrgäste in den beiden Linienbussen blieben beim derzeitigen Kenntnisstand allesamt unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für den Linienbus des 59-Jährigen wurde zur Bergung ein Kran benötigt. Die L 1150 ist bis dato vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell