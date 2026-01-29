PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt nicht beachtet
Einen Unfall verursachte ein 44-Jähriger am Mittwoch in Gerstetten.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Opel in der Goethestraße. An der Kreuzung zur Friedrichstraße achtete er nicht auf die Vorfahrt eines 35-Jährigen. Denn dort gilt die Regel "rechts vor links". Der 35-Jährige war mit einem Mazda unterwegs und fuhr in Richtung Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro, den am Mazda auf rund 1.500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

