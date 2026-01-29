Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Schüsse in Gaststätte

Ulm (ots)

Am späten Mittwochabend kam es in einer Gaststätte zu einer Schussabgabe durch einen Unbekannten.

Gegen 23.45 Uhr betrat ein Unbekannter ein Restaurant in der Geislinger Straße. Nachdem er die Gaststätte betrat, sei es durch ihn zu einer Schussabgabe mittels einer wohl scharfen Schusswaffe gekommen. Zur Tatzeit befanden sich mehrere Personen in dem Lokal. Verletzt wurde niemand. Nach der Schussabgabe flüchtete der Unbekannte zu Fuß aus dem Gebäude in Richtung vordere Karlstraße. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der blieb bislang jedoch unentdeckt.

Die Fahndung nach dem noch flüchtigen Mann dauert derzeit an.

Vor Ort sicherten Spezialisten der Polizei Ulm umfangreiche Spuren im Tatortbereich.

Ob die aktuelle Tat im Zusammenhang mit weiteren Taten steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei der Kriminalpolizei Ulm wurde die Sonderkommission "Dubai" eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten laufen derzeit auf Hochtouren. Auch ein möglicher Zusammenhang mit Gruppenkonflikten in der Vergangenheit wird derzeit geprüft.

Zur Schussabgabe von Mittwochabend sucht die Polizei nach einem männlichen Täter. Der soll etwa 20 Jahre alt und schlank sein. Er war dunkel gekleidet und maskiert mit einem Schal. Zur Tatzeit trug er eine Jogginghose und eine Kapuze über dem Kopf.

Die Kriminalpolizei bittet bei ihren Ermittlungen auch um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 0731/188-0.

Im gesamten Stadtgebiet wird die Polizeipräsenz ab sofort und bis auf Weiteres sichtbar erhöht. Das Polizeipräsidium Ulm steht in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Göppingen, um weitere Maßnahmen abzustimmen. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Göppingen zu gewährleisten.

Philipp Haslach, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1116

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

