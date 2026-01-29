Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nachtrag - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Polizei nimmt gesuchten Autoinsassen nach Schussabgabe auf eine Bäckerei fest.

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6202640 kam es am 18.01.2026 in Göppingen zu einer Schussabgabe auf eine Bäckerei. In diesem Zusammenhang konnte ein 33-jähriger Mann kurz nach der Tat festgenommen werden. Einem weiteren Mann gelang zunächst nach einem anschließenden Verkehrsunfall die Flucht.

In den Abendstunden des 27.01.2026 konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen ein gesuchter 24-jähriger italienischer Staatsbürger durch Spezialkräfte im Raum Stuttgart festgenommen werden. Dieser wurde am Mittwoch (28.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm bei der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des versuchten Mordes. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Weiterhin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise für ein Zusammenhang der Tat mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Ein möglicher Zusammenhang mit der Schussabgabe am späten Mittwochabend in einer Gaststätte in Göppingen wird geprüft.

Weitere Informationen können aufgrund der derzeitigen Ermittlungen nicht erteilt werden.

++++ 0102417

Philipp Haslach, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1116

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

