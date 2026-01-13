PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Transporterfahrer hat seit über halbem Jahr keinen Führerschein

Uhyst (ots)

12.01.2026 | 15:00 Uhr | Uhyst

Die Bundespolizei stoppte am 12. Januar 2026 auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen polnischen Autofahrer, dessen Führerschein seit Mai 2025 ungültig ist.

Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten den 28-jährigen Fahrer eines Opel Vivaro auf seinem Weg in Richtung Dresden. Er war mit drei Mitfahrern unterwegs, von denen einer als Führerscheinbesitzer die Fahrt fortsetzen konnte. Der bisherige Fahrer wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Ob und wie oft er seit vergangenem Mai Kraftfahrzeuge bewegt hat, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:59

    BPOLI EBB: Vier und fünf Meter große Graffiti geschmiert

    Bischofswerda (ots) - 11.01.2026 | 15:00 Uhr | Bischofswerda Unbekannte Täter haben auf dem Stellwerksgebäude des Bahnhofs Bischofswerda zwei große Graffitischriftzüge mit silberner und schwarzer Farbe aufgebracht. Die Bundespolizei entdeckte diese während einer Bahnhofskontrolle am 11. Januar 2026 gegen 15:00 Uhr. Einen Hinweis zu den Tätern gibt es noch nicht. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:57

    BPOLI EBB: Visum abgelaufen und Ausweis falsch

    Zittau (ots) - 09.01.2026 | 12:50 Uhr | Zittau Einem vietnamesischen Staatsangehörigen, der am 9. Januar 2026 durch die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau kontrolliert wurde, wird genau dies vorgeworfen. Um 12:50 Uhr reiste der 38-Jährige als Fahrgast in einem Taxi aus Polen kommend ein. Das Visum in seinem Reisepass war ungültig und bei der vorgelegten tschechischen Identitätskarte ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:55

    BPOLI EBB: Ausreißerinnen zum zweiten Mal erwischt

    Bautzen (ots) - 05.+06.01.2026 | Bautzen Bereits zum zweiten Mal binnen von zwei Tagen wurden zwei jugendliche Ausreißerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren durch Bundespolizisten am Bahnhof Bautzen erwischt. Die beiden Mädels fielen erstmals am 5. Januar 2026 um 18:00 Uhr in einem Zug von Görlitz nach Dresden auf, da sie ohne gültigen Fahrschein reisten. Die hinzugezogene Streife stellte die Beiden am Bahnhof Bautzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren