Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Transporterfahrer hat seit über halbem Jahr keinen Führerschein

Uhyst (ots)

12.01.2026 | 15:00 Uhr | Uhyst

Die Bundespolizei stoppte am 12. Januar 2026 auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen polnischen Autofahrer, dessen Führerschein seit Mai 2025 ungültig ist.

Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten den 28-jährigen Fahrer eines Opel Vivaro auf seinem Weg in Richtung Dresden. Er war mit drei Mitfahrern unterwegs, von denen einer als Führerscheinbesitzer die Fahrt fortsetzen konnte. Der bisherige Fahrer wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Ob und wie oft er seit vergangenem Mai Kraftfahrzeuge bewegt hat, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell