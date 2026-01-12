Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Vier und fünf Meter große Graffiti geschmiert
Bischofswerda (ots)
11.01.2026 | 15:00 Uhr | Bischofswerda
Unbekannte Täter haben auf dem Stellwerksgebäude des Bahnhofs Bischofswerda zwei große Graffitischriftzüge mit silberner und schwarzer Farbe aufgebracht. Die Bundespolizei entdeckte diese während einer Bahnhofskontrolle am 11. Januar 2026 gegen 15:00 Uhr. Einen Hinweis zu den Tätern gibt es noch nicht. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden wird vorerst auf etwa 1.600,00 Euro geschätzt.
