BPOLI EBB: Vier und fünf Meter große Graffiti geschmiert

Bautzen (ots) - 05.+06.01.2026 | Bautzen Bereits zum zweiten Mal binnen von zwei Tagen wurden zwei jugendliche Ausreißerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren durch Bundespolizisten am Bahnhof Bautzen erwischt. Die beiden Mädels fielen erstmals am 5. Januar 2026 um 18:00 Uhr in einem Zug von Görlitz nach Dresden auf, da sie ohne gültigen Fahrschein reisten. Die hinzugezogene Streife stellte die Beiden am Bahnhof Bautzen ...

