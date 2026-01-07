PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ausreißerinnen zum zweiten Mal erwischt

Bautzen (ots)

05.+06.01.2026 | Bautzen

Bereits zum zweiten Mal binnen von zwei Tagen wurden zwei jugendliche Ausreißerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren durch Bundespolizisten am Bahnhof Bautzen erwischt.

Die beiden Mädels fielen erstmals am 5. Januar 2026 um 18:00 Uhr in einem Zug von Görlitz nach Dresden auf, da sie ohne gültigen Fahrschein reisten. Die hinzugezogene Streife stellte die Beiden am Bahnhof Bautzen zur Rede. Sie erklärten, dass sie nach Chemnitz reisen möchten. Da sie sich nicht ausweisen konnten, wurden sie zum nahegelegenen Polizeirevier gebracht, wo man ermitteln konnte, dass sie aus einer Inobhutnahmestelle abgängig sind. Dorthin wurden sie zurückgebracht und wohlbehalten übergeben.

Genau 24 Stunden später sollte sich der Sachverhalt wiederholen. Wieder waren die Mädels mit dem Zug unterwegs, wieder ohne gültiges Ticket, wieder sollte es nach Chemnitz gehen, wieder war die Fahrt in Bautzen zu Ende und wieder wurden sie wohlbehalten in die Inobhutnahmestelle zurückgebracht.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Sachverhalt nicht heute erneut wiederholt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 65
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

