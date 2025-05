Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenlaube abgebrannt

Meiningen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Dienstagnachmittag eine Gartenhütte in der Gartenanlage der Landsberger Straße in Meiningen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte das bereits in Vollbrand stehende Gebäude jedoch nicht mehr retten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Suhl war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell