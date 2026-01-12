Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Visum abgelaufen und Ausweis falsch

Zittau (ots)

09.01.2026 | 12:50 Uhr | Zittau

Einem vietnamesischen Staatsangehörigen, der am 9. Januar 2026 durch die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau kontrolliert wurde, wird genau dies vorgeworfen.

Um 12:50 Uhr reiste der 38-Jährige als Fahrgast in einem Taxi aus Polen kommend ein. Das Visum in seinem Reisepass war ungültig und bei der vorgelegten tschechischen Identitätskarte handelte es sich um eine Fälschung.

Der Mann muss sich nun wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt sowie wegen Urkundenfälschung verantworten. Er wurde nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell