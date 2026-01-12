PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Visum abgelaufen und Ausweis falsch

Zittau (ots)

09.01.2026 | 12:50 Uhr | Zittau

Einem vietnamesischen Staatsangehörigen, der am 9. Januar 2026 durch die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau kontrolliert wurde, wird genau dies vorgeworfen.

Um 12:50 Uhr reiste der 38-Jährige als Fahrgast in einem Taxi aus Polen kommend ein. Das Visum in seinem Reisepass war ungültig und bei der vorgelegten tschechischen Identitätskarte handelte es sich um eine Fälschung.

Der Mann muss sich nun wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt sowie wegen Urkundenfälschung verantworten. Er wurde nach Polen zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:55

    BPOLI EBB: Ausreißerinnen zum zweiten Mal erwischt

    Bautzen (ots) - 05.+06.01.2026 | Bautzen Bereits zum zweiten Mal binnen von zwei Tagen wurden zwei jugendliche Ausreißerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren durch Bundespolizisten am Bahnhof Bautzen erwischt. Die beiden Mädels fielen erstmals am 5. Januar 2026 um 18:00 Uhr in einem Zug von Görlitz nach Dresden auf, da sie ohne gültigen Fahrschein reisten. Die hinzugezogene Streife stellte die Beiden am Bahnhof Bautzen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:55

    BPOLI EBB: Schleuser gestoppt

    Neugersdorf (ots) - 07.01.2026 | 00:10 Uhr | Neugersdorf Die Bundespolizei hat in der Nacht zum 7. Januar 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf zwei vietnamesische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen, die einen Landsmann ohne gültigen Aufenthaltstitel von Tschechien kommend in das Bundesgebiet gebracht haben. Gegen 00:10 Uhr kontrollierten die Beamten die 29-jährige Fahrerin eines Audi A6 sowie ihre beiden Mitfahrer. Der 19-jährige Beifahrer ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:55

    BPOLI EBB: Vandalismus an Ostsächsischen Bahnhaltepunkten

    Mittelherwigsdorf + Oderwitz + Eibau (ots) - 06.01.2026 | Mittelherwigsdorf + Oderwitz + Eibau Durch Hinweise der Deutschen Bahn wurde der Bundespolizei am 6. Januar 2026 bekannt, dass es an den Haltepunkten in Mittelherwigsdorf, Oberoderwitz und Eibau zu Sachbeschädigungen in Form von Graffiti und Glasbruch gekommen ist. So wurden in Mittelherwigsdorf die Wetterschutzhäuschen auf Bahnsteig 1 und 3 mit weißer Farbe an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren