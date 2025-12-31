Feuerwehr Bochum

FW-BO: Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt

Bochum (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es kurz vor 01:00 Uhr zu einer Explosion in einer Erdgeschosswohnung am Nordring in Bochum. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte bot sich ein unklares Bild: ein herausgerissenes Fenster und Einrichtungsgegenstände lagen auf der Straße, während Passantinnen eine Anwohnerin einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses reanimierten. Die Frau wurde umgehend von Notfallsanitäterinnen und einem Notarzt medizinisch versorgt und unter fortgesetzter Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte leider nur noch ihr Tod festgestellt werden. Ob der Tod in direktem Zusammenhang mit der Explosion steht, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Feuerwehr kontrollierte folgend die betroffene Wohnung sowie das gesamte Gebäude und stellte vorsorglich Strom und Gas ab. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten und keinen Folgebrand. Das Wohnhaus ist nach der Explosion aktuell nicht bewohnbar. Drei Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch das Sozialamt der Stadt Bochum untergebracht. Zur Sicherung des Hauses und zur Unterstützung der Polizei wurden auch das Technische Hilfswerk (THW) Bochum sowie die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Bochum war zeitweise mit rund 60 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

