PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein/A8 - Auto brennt aus
Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand beim Drackensteiner Hang aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr zum Parkplatz Drackensteiner Hang aus. Dort geriet der Mercedes eines Autofahrers in Brand. Kurz darauf stand Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Vollbrand. Die Feuerwehr Gruibingen war mit drei Fahrzeugen und 13 Personen vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

++++0183053 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren