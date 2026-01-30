Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand beim Drackensteiner Hang aus.

Kurz nach 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr zum Parkplatz Drackensteiner Hang aus. Dort geriet der Mercedes eines Autofahrers in Brand. Kurz darauf stand Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Vollbrand. Die Feuerwehr Gruibingen war mit drei Fahrzeugen und 13 Personen vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

