PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fußgängerin angefahren
Leichte Verletzungen erlitt eine Seniorin am Donnerstag bei einem Unfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem Klein-Lkw in der Kantstraße unterwegs. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße überquerte die Seniorin an der Fußgängerfurt bei Grün die Kantstraße. Der Peugeot-Fahrer achtete wohl nicht auf die Fußgängerin und erfasste die Frau am Bein. Die 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

++++0183053 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren