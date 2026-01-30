Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine Seniorin am Donnerstag bei einem Unfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem Klein-Lkw in der Kantstraße unterwegs. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße überquerte die Seniorin an der Fußgängerfurt bei Grün die Kantstraße. Der Peugeot-Fahrer achtete wohl nicht auf die Fußgängerin und erfasste die Frau am Bein. Die 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

++++0183053 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell