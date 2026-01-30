PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Räumfahrzeug kippt um
Leichte Verletzungen erlitt der Fahrer am Donnerstag.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr fuhr das Schneeräumfahrzeug von Frickingen in Richtung Dunstelkingen. Laut Angaben des Fahrers geriet das Fahrzeug ins Schwanken und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Durch das umgekippte Fahrzeug war die Straße komplett gesperrt und konnte nach der Bergung gegen 9.30 Uhr wieder freigegeben werden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

+++++++ 0176598 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

