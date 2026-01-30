Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Verkehrsunsicherer Laster

Gravierende Mängel hatte ein Viehtransporter am Donnerstag.

Ulm (ots)

Die Polizei kontrollierte den mit 65 Schweinen beladenen Transporter gegen 8.30 Uhr in Munderkingen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Aufbau am Heck mehrfach gerissen war. Eine Weiterfahrt war nicht möglich und die Schweine mussten umgeladen werden. Bei der weitergehenden Kontrolle kamen mehrere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, sowie Geschwindigkeitsverstöße zu Tage. Sowohl der 37-jährige Fahrer als auch der Fahrzeughalter müssen nun mit Bußgeldern rechnen.

