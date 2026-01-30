Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Im Graben gelandet

Am Donnerstag kam eine Autofahrerin bei Attenweiler von der Straße ab. Dabei verletzte sich die Fahranfängerin leicht.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8.15 Uhr. Die 18-Jährige war mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße 7533/ Ruppertshofer Straße unterwegs. Dabei verlor sie auf glatter Straße die Kontrolle über das Auto. Das rutschte in einen Graben und kippte auf die linke Seite. Ersthelfer waren zur Stelle und halfen der Verunfallten aus dem Fahrzeug. Glücklicherweise erlitt die Fahrerin nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau vorsorglich in eine Klinik. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Umstände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtverhältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenverkehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin.

