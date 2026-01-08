POL-PIDN: Sachbeschädigung an Pkw
Hauenstein (ots)
Zwischen Samstag, 03.01. und Dienstag, 06.01.26 wurde in der Prälat-Sommer-Straße durch bislang unbekannte Täterschaft der Lack eines schwarzen Pkw der Marke Hyundai an mehreren Stellen zerkratzt. Der Sachschaden dürfte rund 2000 Euro betragen. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter Tel. 0631-369-15299 in Verbindung zu setzen.
