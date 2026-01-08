POL-PIDN: Sachbeschädigung an Pkw

Dahn (ots) - Ein beschädigter weißer Ford Transit ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schulstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug gegen Mitternacht kurze Zeit am rechten Fahrbahnrand in der Schulstraße geparkt. Gerade als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er beobachten, wie ein silberfarbener Kleinwagen die Schulstraße ...

