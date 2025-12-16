POL-PIDN: Verkehrsunfallflucht
Zeugenaufruf
Hauenstein (ots)
Im Zeitraum vom 15.12.2025, 21:30 Uhr bis 16.12.2025, 08:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz im "Hinterweg" in Hauenstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verursacher stieß beim Ein-/ Ausparken gegen einen dort geparkten, weißen Mercedes Vito und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen. |pidn
