Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Hinterweidenthal - Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an/aus PKW

Polizeiinspektion Dahn (ots)

Unbekannter Täter beschädigte in der Berg- und Höhenstraße und "Im Tal" insgesamt sechs geparkte Kraftfahrzeuge, indem er die Front- bzw. Seitenscheiben der PKW´s einschlug. Aus zwei der beschädigten Fahrzeugen wurde Bargeld entwendet. Des Weiteren wurde an einem Wohnanwesen ein Kellerfenster eingeschlagen und ein Beil aus einem Carport entwendet. Mutmaßlich handelt es sich bei diesem Beil um das Tatwerkzeug. Der Tatzeitraum konnte aufgrund von Zeugenhinweisen zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Täters und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich per E-Mail oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Dahn zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

