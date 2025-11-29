POL-PIDN: Diebstahl aus PKW nähe Schulzentrum
Zeugenaufruf
Dahn (ots)
Am Freitag, den 28.11.2025 im Zeitraum von 14:45 bis 17:15 Uhr schlug ein/e bislang unbekannte/r Täter/in die Fensterscheibe der Beifahrertür eines in der Geschwister-Scholl-Straße geparkten PKWs ein und entwendeten eine Geldbörse aus diesem. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen. |pidn
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell