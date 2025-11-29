Dahn (ots) - Am 21.10.2025 kam es in mehreren Ortschaften der Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus, berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und fragten ihre Opfer aus, ob sie Wertgegenstände oder Bargeld zuhause hätten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel kein Bürger auf die Masche der Betrüger ...

mehr