Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Dahn (ots)

Am 21.10.2025 kam es in mehreren Ortschaften der Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus, berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und fragten ihre Opfer aus, ob sie Wertgegenstände oder Bargeld zuhause hätten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel kein Bürger auf die Masche der Betrüger herein. Insgesamt meldeten sich mehr als 25 Personen bei hiesiger Dienststelle und berichteten von solchen Anrufen. Die Polizei weißt darauf hin, dass sie niemals nach Wertgegenständen oder Bargeldmengen in Haushalten nachfragen würde. Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufs werden, beenden Sie unverzüglich das Gespräch und kontaktieren Sie die örtliche Polizei.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

