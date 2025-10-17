PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Verkehrsunfallflucht durch weißen Pkw

Hauenstein (ots)

Am Mittwochvormittag (15.10.2025) zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr parkte die Fahrerin eines grauen Mercedes CLA ihr Fahrzeug neben der Bäckerei Müller am Marktplatz in Hauenstein vorwärts ein. Ein derzeit unbekannter Verursacher stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen die linke Seite der Frontstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Anhand der Lackanhaftungen wird von einem weißen unfallflüchtigen Pkw ausgegangen. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

