Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Zeugenaufruf

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025 gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der B427, zwischen Erlenbach bei Dahn und Lauterschwan, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 59-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde. Hierbei kam der Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der 59-Jährige erlitt Kopfverletzungen sowie Verletzungen im Schulterbereich. Zur weiteren Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Während der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell