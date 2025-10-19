POL-PIDN: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien
Zeugenaufruf
Bruchweiler-Bärenbach (ots)
Im Zeitraum vom 16.10.2025, 19:00 Uhr - 18.10.2025, 17:30 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter mittels schwarzer Sprühfarbe die Wände des im Außenbereich stehenden Verkaufsstandes des Kaninchenzuchtvereins. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen. |pidn
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
