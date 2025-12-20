PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIDN: Unfallflucht in der Nacht

Dahn (ots)

Ein beschädigter weißer Ford Transit ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schulstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug gegen Mitternacht kurze Zeit am rechten Fahrbahnrand in der Schulstraße geparkt. Gerade als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er beobachten, wie ein silberfarbener Kleinwagen die Schulstraße in Richtung Erfweiler befuhr und hierbei sein Fahrzeug am linken Heck streifte. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Dahn in Verbindung zu setzen. |pidn

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

