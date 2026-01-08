PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: 19 Stunden am Steuer - völlig übermüdeter Lkw-Fahrer

Hinterweidenthal (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, gegen 14 Uhr, wurde durch die Polizei Dahn auf der Bundesstraße 10 bei Hinterweidenthal ein Lkw mit belgischer Zulassung kontrolliert, da dessen Fahrzeugführer zuvor durch Fahrunsicherheiten aufgefallen war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 39-jährige Fahrer weder alkoholisiert noch unter Betäubungsmitteleinfluss stand, sondern ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Pausen seit über 19 Stunden am Steuer saß und erkennbar völlig übermüdet war. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Sattelzug untersagt. Der Fahrer war so stark übermüdet, dass er während der weiteren Überprüfungen auf der Dienststelle einfach einschlief. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

