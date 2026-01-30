Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - In Vereinsheim eingebrochen

Am Mittwoch oder Donnerstag brachen Unbekannte in eine Vereinsgaststätte in Hochdorf ein.

Ulm (ots)

Nach den ersten Erkenntnissen fand der Einbruch wohl zwischen Mittwoch, 13.15 Uhr und Donnerstag, 9.15 Uhr statt. Die Unbekannten warfen mit einem Pflasterstein ein Fenster des Sportheims in der Bahnhofstraße ein. So gelangten sie in das Gebäude. Im Innern fanden sie einen Bedienungsgeldbeutel. Daraus entnahmen sie Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten unerkannt. Zurück blieb ein Schaden am Fenster von rund 400 Euro. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

