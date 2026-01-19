POL-STD: Snackautomat an der Bundesstraße 73 in Horneburg aufgebrochen
Stade (ots)
Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, den 17.01., 17:50 h und Sonntag, den 18:01., 12:15 h in Horneburg-Bliedersdorf an der Bundesstraße 73 an der Kreuzung Postmoor einen dort auf einem Parkplatz aufgestellten Snackautomaten aufgehebelt und anschließend daraus diverse Süßigkeiten, Getränke, Zubehör für Vapes und das im Automaten befindliche Bargeld entwendet.
Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.
