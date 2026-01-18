Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Opel in Freiburg, Opel in Stade in Brand geraten, Lupo-Fahrer unter Alkohol am Steuer erwischt

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Opel in Freiburg

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15:00 h und Samstagnachmittag, 15:00 h in Freiburg in der Hans-Mügge-Straße einen auf der Seite der Kirche auf einem Parkplatz abgestellten PKW geknackt und anschließend entwendet. Der blaue Opel-Astra G CC hat das Kennzeichen STD-XR 142 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Opel in Stade in Brand geraten

Am gestrigen frühen Morgen gegen kurz nach 08:20 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein brennender PKW in Stade in der Goldaper Straße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der blaue Opel Adam bereits im Motorraumbereich in voller Ausdehnung. Durch den schnellen Einsatz des zweiten Zuges der Feuerwehr Stade konnte der Brand schnell gelöscht werden, bevor er sich komplett auf das Auto oder das danebenstehende Wohnhaus ausbreiten konnte. Der Opel wurde bei dem Feuer total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandausbruch geben können oder die Beobachtungen gemacht haben, die damit in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Lupo-Fahrer unter Alkohol am Steuer erwischt

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:30 h wurde in Stade in der Salztorscontrescarpe der Fahrer eines VW-Lupo aus Stade angehalten und kontrolliert. Dabei kam der Verdacht auf, dass der 31-Jährige unter Alkohol am Steuer unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille und er musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell