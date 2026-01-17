Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Harsefeld sucht Verursacher und Zeugen für zwei Unfälle

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Die Ermittler der Polizeistation Harsefeld suchen Verursacher und Zeugen für zwei Verkehrsunfälle vom Donnerstag, den 15.01. und Freitag, den 16.01.26.

Am Donnerstagmorgen gegen 08:45 h war eine 22-jährige junge Frau aus Harsefeld mit ihrem Hund auf der Straße "Am Steinbeck" in Harsefeld-Ruschwedel aus Richtung Ruschwedeler Straße kommend in Richtung der Straße Tangersen in Ermangelung eines Gehwegs auf der Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand zu Fuß unterwegs.

Ungefähr in Höhe der dortigen Kindertagesstätte war sie dann plötzlich von einem vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer umgestoßen worden, so dass sie stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog.

Der E-Scooter-Fahrer stürzte ebenfalls, stand nach dem Sturz allerdings wieder auf und fuhr ohne weiter auf den Vorfall einzugehen davon.

Der Unfallverursacher konnte wie folgt beschrieben werden:

- 30 - 40 Jahren alt - ca. 1,80 Meter groß - normal gebaut - schwarze Jacke - Mütze

Der E-Scooter war schwarz und wurde ohne Kennzeichen gefahren.

Der Unfallort legt die Vermutung nahe, dass der unbekannte Unfallbeteiligte seine Fahrt über die Ortschaft Ruschwedel in Richtung Harsefeld fortgesetzt haben könnte.

Am Freitag wurde dann zwischen 06:50 h und 16:00 h in Harsefeld in der Griemshorster Straße ein dort geparkter schwarzer Ford Focus von einem bisher unbekannten Fahrer mit seinem Auto touchiert und dabei die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die Schadenhöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich hier ebenfalls nicht weiter um die Folgen und die Schadenregulierung und fuhr einfach weiter.

Gegen beide hier gesuchten Unfallverursacher wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die einen der beiden Unfälle beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell